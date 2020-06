Monza - Per questo reato è la prima volta che accade in Italia

Condividi la notizia:











Monza – Stalking giudiziario al suo cliente, condannato avvocato.

Un avvocato di un comune in provincia di Monza è stato condannato in primo grado per stalking giudiziario nei confronti di un suo cliente.

La condanna è di quattro anni di reclusione e l’interdizione dalla professione per cinque anni. Sarebbe la prima condanna in Italia per questo reato.

Da quanto si apprende, l’avvocato avrebbe intentato oltre 200 cause civili e penali nei confronti di un suo ex cliente da quando, nel 2011, l’uomo avrebbe deciso di interrompere la loro collaborazione.

Condividi la notizia:











19 giugno, 2020