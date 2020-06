“Sono stati giorni difficili, ma ora Celleno è più unita e coesa”

Coronavirus - Da zona rossa a Covid-free - Il commento del sindaco Marco Bianchi: "Non riesco a nascondere l'emozione"

Celleno – Da zona rossa a Covid-free, a Celleno è guarito l’ultimo paziente. “Non posso nascondere l’emozione – commenta il sindaco Marco Bianchi -. Finalmente Celleno è libera dal Covid”.

Il primo cittadino ricorda: “Una lunga parentesi iniziata con la preoccupazione di un’intera nazione, la tensione e la speranza di rimanere indenni. Poi la doccia fredda, l’arrivo del virus tra le nostre famiglie e più tardi dentro Villa Noemi”.

In paese sono state contagiate 52 persone, la maggior parte delle quali erano ospiti della casa di riposo. Quarantatré sono guarite, nove sono purtroppo morte. Celleno è stato il comune della Tuscia ad aver registrato più decessi, un terzo di quelli totali. Tutto ciò ha portato la regione a dichiararla zona rossa per quindici giorni: dal 10 al 24 aprile.

“Siamo divenuti zona rossa tra l’incredulità di tutti – afferma il sindaco Bianchi -, nello sconcerto e nei problemi che inevitabilmente ci sono piombati addosso. Ma abbiamo saputo reagire. Giorni difficili affrontati con serietà, determinazione e solidarietà. Settimane in cui nessuno è stato lasciato solo. La nostra comunità si è dimostrata tale, ha saputo stringersi e fare proprie le difficoltà degli altri e, credo si possa dire senza retorica, che questa esperienza, seppur difficile, ci lascia più uniti e coesi”.

Bianchi ricorda le vittime del Coronavirus. “Non possiamo non esprimere ancora un pensiero di vicinanza a chi l’ha vissuta direttamente. Prima di tutti a chi ha sofferto la malattia sulla propria pelle, con tutti i problemi, fisici e non fisici, che ha comportato. E ai familiari che soffrono l’assenza dei propri cari. Rivolgo ancora e a nome di tutti un grazie sentito a chiunque si sia impegnato per la soluzione di questa vicenda: a tutti i volontari, ai sanitari, alle forze dell’ordine, ai lavoratori delle strutture, all’amministrazione e a chiunque abbia contribuito anche con un semplice gesto”.

Celleno è Covid-free, ma Bianchi invita a non abbassare la guardia. “Non è finita, la cronaca di questi giorni ce lo dimostra. Dobbiamo proseguire con tutte le misure di contenimento che ci vengono richieste e che probabilmente saranno le uniche che nei prossimi mesi ci salvaguarderanno. Proprio seguendo le regole che ci provengono dagli enti preposti, a partire dalle 14 riapriremo ufficialmente i nostri giardini e i giochi per i bambini. Il personale comunale provvederà alla sanificazione quotidiana”.

“Continuiamo – conclude Bianchi – a comportarci in maniera responsabile per la nostra salute e per quella degli altri”.

La nota ufficiale del comune di Celleno che riporta la comunicazione della asl di Viterbo, che annunciava la guarigione dell’ultimo paziente Covid in paese

Riceviamo e pubblichiamo – Nel comune di Celleno guarisce l’ultimo paziente Covid. Dal 25 aprile l’uscita dalla zona rossa, sino all’ultimo infetto guarito grazie alla responsabilità comune, come sottolinea il primo cittadino Marco Bianchi. Celleno nella fase di lockdown ha avviato diverse dirette in live streaming su Facebook con protagonisti del territorio, attirando turisti virtuali dall’Italia e da tutto il mondo. Nel comune viterbese alcuni giorni fa si è tenuta persino l’annuale festa delle ciliegie in modalità sicura, assicurando turismo nel borgo fantasma, mantenendo la tradizione e al contempo il rispetto delle norme preventive igienico-sanitarie.

Nessun caso accertato di positività al Covid-19 è stato comunicato, entro le 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo.

In totale, alle 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano 465 di cui 24 sono i casi accertati in strutture extra Asl.

Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la guarigione dal Covid-19 di un paziente, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni.

Il cittadino è residente nel comune di Celleno.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, tre stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 437 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 14mila 357 tamponi, 52 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 50 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3mila 905 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Prosegue nella Tuscia l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 4mila 427 test sierologici eseguiti sul personale delle forze dell’ordine e sugli operatori sanitari della Asl di Viterbo. Di questi, 76 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,71%. Dall’inizio dell’indagine, due sono i casi accertati di positività al Covid-19.

