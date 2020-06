“Strade, parcheggi, isola ecologica e nuovi giochi al parco…”

Latera - Il sindaco Francesco di Biagi dopo gli interventi dell'amministrazione degli ultimi tre anni

Condividi la notizia:











Latera – Riceviamo e pubblichiamo – A nome mio e dell’amministrazione comunale ci tengo a ricordare questo anniversario molto importante per noi.

Se ci guardiamo indietro questi 3 anni sono volati ma, al tempo stesso, sono stati molto impegnativi e ci teniamo, con un po’ di orgoglio, a elencare tutti gli interventi svolti in questo ultimo anno:

– sistemazione scalinate di via Ripetta

– edificazione del muro di contenimento con marciapiede in via Aldo Moro

– avvio lavori di ripristino dell’isola ecologica in località La Puzzola

– allestimento del giardino floreale in località Piscero

– creazione ed asfaltatura del parcheggio di piazza del Volontariato e del Soccorso

– installazione defibrillatore in via Roma

– sistemazione strade di campagna in località Fontanelle, località Le Piagge, località Macchia della Piana, località Le Stabbiate

– asfaltatura di un tratto di via Roma

– creazione del parcheggio presso il parco dei castagneti

– installazione nuovi giochi ai giardini Camilla Virginia Savelli.

E per il futuro è previsto, tra l’altro, l’imminente rifacimento della facciata della Collegiata di San Clemente. Ringrazio tutti i consiglieri per l’impegno e l’aiuto concreto che apportano ogni giorno alla gestione del nostro amato comune.

Devo necessariamente spendere alcune parole sull’ultimo periodo che ci ha messi a dura prova, limitando le nostre libertà personali, in un modo che non ci saremmo mai aspettati. È stato sicuramente un carico maggiore di responsabilità, che è stato ripagato dal fatto di essere uno tra i pochi comuni della Tuscia a non aver registrato casi di Covid-19.

Da parte mia e dell’amministrazione comunale ci tengo a rinnovare il nostro costante impegno per i prossimi anni di mandato, nel voler curare e seguire Latera.

Francesco di Biagi

Sindaco di Latera

Condividi la notizia:











11 giugno, 2020