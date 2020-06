Successo a Bagnoregio per la prima volta di Paperonly, il mercatino del collezionismo cartaceo

Il giornale di mezzanotte - Cultura - Da oltre 4 anni si era tenuto sempre a Viterbo sotto i portici di palazzo dei Priori l’ultimo fine settimana di ogni mese

Bagnoregio – (s.c.) – Grande successo a Bagnoregio per la nuova avventura di “Paperonly”, il mercatino del collezionismo di solo materiale cartaceo, che da oltre 4 anni si è tenuto sempre a Viterbo sotto i portici di palazzo dei Priori l’ultimo fine settimana di ogni mese.

Apprezzamento riscosso da parte delle diverse migliaia di visitatori arrivate in paese, come sempre per vedere Civita, e anche da parte dei numerosi residenti che si sono intrattenuti a cercare tra i banchi il libro che cercavano da tempo o il documento antico e pregiato che non si sarebbero mai aspettati di trovare.

Una manifestazione di elevato livello culturale che trova il suo habitat naturale in Bagnoregio, posto incantevole, ben amministrato, accogliente e pieno di turisti che arrivano numerosi da ogni parte d’Italia e dall’estero.

Il mercatino, allestito nel paese conosciuto in tutto il mondo per aver dato i natali, tra gli altri, a San Bonaventura, ha riservato ai visitatori, come sempre, tantissime sorprese.

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco Luca Profili, il vice sindaco Claudio Cavalloro, il presidente di Casa Civita Francesco Bigiotti e l’organizzatore Silvio Cappelli.

PaperOnly è stato allestito dall’Associazione culturale Take Off, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale di Bagnoregio, e al patrocinio di Casa Civita, e si ripeterà l’ultima domenica di luglio, settembre e ottobre. Per info: 338 2129568

30 giugno, 2020