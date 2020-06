Bruxelles - Il presidente del parlamento europeo, David Sassoli: "Intervenire solo con prestiti avrebbe conseguenze asimmetriche sul debito dei singoli stati membri"

Bruxelles – “Sul Recovery fund niente passi indietro”.

Il presidente del parlamento europeo, David Sassoli, torna a parlare di Recovery Fund. E lo fa intervenendo in apertura della videoconferenza dei capi di stato e di governo europei.

Per Sassoli quella messa sul tavolo dalla commissione Ue è “una proposta ambiziosa” per il rilancio dell’Ue, “che per noi rappresenta la base minima di partenza”.

Sassoli chiarisce che sul Recovery fund “non accetteremo nessun passo indietro”.

E ancora. “Intervenire – ha concluso Sassoli – solo con prestiti avrebbe conseguenze asimmetriche sul debito dei singoli stati membri e sarebbe più costoso per l’Unione nel suo insieme”.

19 giugno, 2020