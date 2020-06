Montalto di Castro - E' il secondo episodio in meno di un mese - Sul posto polizia locale, guardia costiera e il veterinario della Asl

Montalto di Castro – Tartaruga caretta caretta morta sulla spiaggia di Montalto. E’ il secondo episodio identico nell’arco di meno di un mese.

A notarlo, ieri mattina, il bagnino di uno stabilimento balneare che ha trovato l’anima morto e già parzialmente decomposto. La tartaruga, infatti, è probabilmente morta al largo e poi la sua carcassa è stata trasportata dalla corrente fino a riva.

Un altro episodio identico c’era già stato circa una ventina di giorni fa, sempre sull’arenile di Montalto di Castro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, la guardia costiera e il veterinario della Asl per constatare la causa della morte, quasi sicuramente avvenuta per cause naturali.

9 giugno, 2020