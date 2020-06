“Terni-Orte, rimane chiuso l’accesso ai mezzi pesanti dall’autostrada”

Viabilità - Lo comunica il consigliere comunale di Narni Luca Tramini (M5s) dopo la riunione all'Anas sul viadotto di Montoro - Presidi per deviare il traffico anche a Orvieto e Magliano Sabina

di Alessandro Castellani

Orte – L’ingresso sul raccordo Terni-Orte resterà off limits per i mezzi pesanti provenienti dall’Autostrada del sole. È quanto emerso ieri pomeriggio dalla riunione nella sede centrale dell’Anas, a Roma, sulla chiusura per problemi strutturali del viadotto di Montoro.

Il traffico pesante in arrivo dal casello di Orte continuerà a non poter accedere direttamente alla principale arteria di collegamento tra le province di Viterbo e Terni “fino al ripristino dei normali flussi viari”. Così spiega Luca Tramini, consigliere comunale del M5s di Narni, che ha partecipato alla riunione insieme al sindaco Francesco De Rebotti.

Lo svincolo per Terni a Orte è chiuso da mercoledì pomeriggio e i numerosi mezzi pesanti sono costretti a interminabili deviazioni sulla viabilità secondaria, chiaramente non adeguata a reggere certe moli di traffico, per poi riprendere la Umbro-Laziale all’altezza dell’innesto sulla E45.

Ma c’è di più: in una nota Tramini annuncia che “Anas ha già attivato presidi per defluire il traffico anche a Orvieto ed è allo studio un ulteriore varco a Magliano Sabina”. Il consigliere spiega che “il Comitato operativo di viabilità, a cui partecipano anche i prefetti di Terni, Viterbo e Rieti, elaborerà delle soluzioni alternative per regolare i flussi di traffico”.

L’impraticabilità del viadotto di Montoro, infatti, è destinata a durare ancora a lungo, per cui riprogrammare i flussi viari è una necessità di primaria importanza.

Tramini cerca anche di rassicurare gli animi. “A seguito – si legge nella sua nota – delle prime immediate interlocuzioni con l’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, che ringraziamo per la disponibilità nell’aver prontamente accolto le richieste del viceministro Giancarlo Cancelleri, emerge che c’è già il contratto quadro per l’affidamento dei lavori per il rifacimento del viadotto Montoro”.

In parole più semplici, l’esponente M5s aggiunge: “Abbiamo avuto rassicurazioni dall’Anas che il nuovo ponte sarà realizzato nel giro di pochi mesi”.

Alessandro Castellani

Chiusure sulla Terni-Orte, i percorsi alternativi

Le autovetture e i veicoli fino a 3,5 tonnellate sono deviati sulla viabilità secondaria adiacente (strada di Montoro e strada regionale 204 Ortana). Per il traffico in direzione Orte l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Amelia con rientro allo svincolo di Narni/SS3. Viceversa, i veicoli leggeri in direzione Terni devono uscire allo svincolo di Narni/SS3

I veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate in direzione Terni restano al momento deviati con uscita obbligatoria allo svincolo di Narni/SS3 e rientro allo svincolo Terni/SS3bis (innesto E45) seguendo il percorso alternativo: strada regionale 204 “Ortana” – strada regionale 3ter – strada provinciale 1 – SS3 “flaminia” – strada dei Confini – strada delle Campore – SS675bis.

Viceversa, i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate in direzione Orte sono deviati con uscita obbligatoria allo svincolo Terni/SS3bis (Innesto E45) e rientro allo svincolo di Narni/SS3 seguendo il percorso alternativo inverso: SS675bis – strada delle Campore – strada dei Confini – SS3 “Flaminia” – strada provinciale 1 – strada regionale 3ter – strada regionale 204 “Ortana”.

I veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate provenienti da Terni e diretti sulla viabilità locale possono transitare sulla SS675 “Umbro Laziale” in direzione Orte fino allo svincolo di Amelia (ultima uscita utile).

5 giugno, 2020