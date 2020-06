Tesseramento Fratelli d’Italia, a Orte sottoscritte 100 tessere

Politica - Il referente locale del circolo Diego Bacchiocchi: "Un ottimo risultato che non mi stupisce affatto"

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Si chiude il 30 giungo il primo appuntamento del tesseramento per aderire al partito di Giorgia Meloni.

Ottimo avvio di adesioni al circolo di Orte con circa 100 tessere all’attivo.

Il numero dei tesserati locali segue l’andamento dei sondaggi a livello nazionale, FDI piace per le proposte, per i contenuti e per la coerenza.

“Questo risultato non mi stupisce affatto – dichiara il referente locale del circolo Diego Bacchiocchi –. Anche perché è un progetto che parte da lontano e che cerca di radicarsi sul territorio a piccoli passi, d’altronde alle ultime elezioni europee FdI ad Orte era già al 12%.

Lo stop dovuto all’effetto Covid è stato sfruttato per contattare e coinvolgere quanti più amici possibili. Preferiamo il contatto umano rispetto al tesseramento on line, la nostra forza da sempre è conoscere il nostro elettorato.

Sono molto soddisfatto, non solo per le tante adesioni ma soprattutto per l’ingresso di tanti giovani, che con il loro entusiasmo e la loro voglia di fare ci spingono a volte anche a delle azioni coraggiose.

Prossimo appuntamento per FdI Orte è l’inaugurazione della nuova sede in via De Dominicis, sarà l’occasione per nuovi tesseramenti. Non ci fermiamo!”.

Fratelli d’Italia Orte

30 giugno, 2020