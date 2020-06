Livorno - L'incidente sulla A12 - L'intervento dei vigili del fuoco - VIDEO

Livorno – Tir in bilico sul viadotto, autista salvato con l’autogrù.

Incidente sul viadotto dell’A12 al chilometro 203, tra Livorno e Rosignano. Da quanto si apprende, un tir ha sfondato le protezioni laterali rimanendo in parte sospeso nel vuoto tra le due carreggiate.

Deviato temporaneamente il traffico autostradale per consentire i soccorsi dei vigili del fuoco, intervenuti anche con autogrù e autoscala.

E proprio con l’autogrù è stato salvato dai vigili del fuoco l’autista del tir rimasto intrappolato all’interno della cabina di guida.

A dare aggiornamenti sull’accaduto l’account Twitter dei vigili del fuoco. “Salvato dai vigili del fuoco il conducente di un Tir ribaltato su un fianco – si legge in un Tweet – e rimasto in bilico sul viadotto della A12 al km 203: intrappolato nella cabina di guida, è stato soccorso con una manovra speleo. Intervento in corso Livorno 26giugno alle 13”.

Poi in un secondo Tweet: “Livorno, Tir in bilico sulla A12: nella clip il salvataggio del conducente rimasto intrappolato nella cabina di guida. Prosegue la messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco 26giugno alle 14”.

26 giugno, 2020