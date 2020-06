Trapianto record di un fegato a due reni a Torino

Cronaca - Uno degli organi è stato tenuto in vita artificialmente per quasi un giorno

Torino – Trapiantato un fegato e due reni tenuti in vita per un tempo record.

È stato eseguito con tecniche all’avanguardia il trapianto di organi all’ospedale Molinette (Torino), da una donna morta per infarto a tre pazienti.

La particolarità dell’intervento sta nei tempi di conservazione degli organi, in particolare del fegato trapiantato: per 23 ore è stato artificialmente mantenuto in vita, prima nel corpo della donatrice (cinque ore), poi, per il resto del tempo, con macchine apposite e con tutte le più avanzate tecnologie di preservazione degli organi.

I reni sono stati invece conservati per circa dieci ore.

Tutti e tre i trapianti sono riusciti.

7 giugno, 2020