“Nuovo trasferimento per la polizia locale, la giunta Giuliani va a tentativi…”

Orte - Il Pd all'attacco: "Uffici spostati solo pochi mesi fa, ma adesso si sono accorti che non c'è spazio e vorrebbero cambiarli ancora"

Orte – (a.c.) – Nuovo trasferimento in vista per la polizia locale di Orte? La polemica, già sollevata qualche giorno fa da Idee chiare, è ripresa anche dal Pd. “Si dice che gli uffici della polizia municipale – scrive il partito in una nota – spostati pochi mesi fa nei locali dell’ex caserma, saranno trasferiti dal centro storico al palazzo di vetro a Orte Scalo”.

Secondo i dem “sembra che gli amministratori, fautori del progetto di trasloco della sede comunale, abbiano preso male le misure e, dopo aver deciso di svuotare palazzo Nuzzi, si sono resi conto che gli spazi dell’ex caserma sono insufficienti per ospitare tutti gli uffici comunali”.



Da qui nascerebbe l’idea di spostare ancora la sede della polizia locale. Una soluzione che al momento esiste solo nel campo delle ipotesi, ma che ha già visto la levata di scudi delle opposizioni.

Il Pd, infatti, parla di scelta “contro ogni logica e buon senso”, perché “gli agenti di polizia municipale, per interagire con i loro colleghi e amministratori, anche solo per far firmare un documento, dovranno spostarsi al centro storico”.

“La riuscita di un progetto parte da una sana pianificazione – chiude il Pd -. Lo sanno i nostri amministratori, oppure vanno per tentativi?”



5 giugno, 2020