Tratto chiuso della Almirante, riaprirà la prossima settimana

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Lavori in corso per risistemare le griglie di scolo

Condividi la notizia:











Viterbo – Lavori più lunghi del previsto sulla circonvallazione Almirante.

Un tratto di quello che per tutti i viterbesi è “il semianello” o “il raccordino” resterà chiuso per alcuni giorni. “Almeno fino a mercoledì o giovedì”, afferma il sindaco Giovanni Arena.

L’area interessata è compresa tra la strada Tuscanese e l’ingresso della Teverina, in direzione via Genova. Una sola corsia, quindi, sarà off limits per qualche giorno.

“Il motivo è che sono saltati i bulloni delle caditoie – spiega il sindaco -. Andranno quindi riposizionate. Un primo intervento è stato fatto ieri mattina, ma bisognerà completarlo lunedì e aspettare tempi tecnici perché le nuove griglie siano stabili e non cedano di nuovo. Contiamo che possa essere riaperto tra mercoledì e giovedì”.

– Chiuso un tratto della circonvallazione Almirante

Condividi la notizia:











28 giugno, 2020