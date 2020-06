Tre casi a Morlupo e un morto a Civitavecchia

Coronavirus - Sei guariti nell'Alto Lazio - Nella Tuscia nessun nuovo positivo né negativizzato

Viterbo – Il Coronavirus nella Tuscia si arresta. Ieri nessun nuovo caso ma neppure un guarito: il totale dei primi resta fermo a 462, mentre quello dei secondi a 400. Gli attualmente positivi sono sempre 38: 34 stanno trascorrendo la convalescenza a casa e quattro sono ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Belcolle.

In isolamento domiciliare ci sono 150 persone, 3mila 740 hanno invece concluso il periodo di quarantena. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a Viterbo e provincia sono stati effettuati 13mila 37 tamponi, 66 dei quali nelle ultime 48 ore.

Nessun nuovo positivo neppure in Sabina, ma a Rieti è guarito un paziente. Il totale dei negativizzati sale così a 394 e quello dei malati scende a 20.

Dati in assestamento, invece, nel territorio della Asl Roma 4. L’azienda sanitaria ha aggiunto tre casi a Morlupo, ma spiega: “Per l’aumento dei positivi si tratta di persone alla Rsa Flaminia provenienti da altre strutture”. Morta una donna di 96 anni della Rsa Bellosguardo di Civitavecchia. Anche in questo caso la Asl sottolinea: “Si è recuperato il dato di un decesso avvenuto nei giorni scorsi alla Columbus”.

Cinque, invece, i guariti: due a Civitavecchia e a Fiano Romano e uno a Campagnano. Il totale degli ex pazienti arriva a 715, mentre cala a 17 quello degli ancora infetti.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 462 (143 a Viterbo; 319 in provincia)

Attualmente positivi: 38 (4 ricoverati a Belcolle)

Guariti: 400

Morti: 24 + 1

In quarantena: 150

Usciti dalla quarantena: 3740

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 143 casi (6 morti e 126 guariti)

Celleno: 52 casi (8 morti e 35 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 43 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 29 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 22 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Orte: 9 casi (8 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (5 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (5 guariti)

Sutri: 3 casi (2 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (1 guarito)

Corchiano: 2 casi (1 guarito)

Monte Romano: 2 casi (1 guarito)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (1 guarito)

Altri: 5 casi (2 guariti)

Comuni Covid-free

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 7 casi (7 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vignanello: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vetralla: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Graffignano: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Coronavirus, i numeri della Asl Roma 4

Casi totali: 810

Attualmente positivi: 17

Guariti: 715

Morti: 79

Comuni con ancora positivi

Civitavecchia: 293 casi (42 morti e 246 guariti)

Campagnano: 85 casi (6 morti e 78 guariti)

Fiano Romano: 55 casi (5 morti e 48 guariti)

Morlupo: 48 casi (45 guariti)

Santa Marinella: 35 casi (3 morti e 30 guariti)

Allumiere: 21 casi (2 morti e 18 guariti)

Canale Monterano: 11 casi (10 guariti)

Riano: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Rignano: 6 casi (1 morto e 4 guariti)

Comuni Covid-free

Cerveteri: 46 casi (8 morti e 38 guariti)

Ladispoli: 38 casi (7 morti e 31 guariti)

Manziana: 29 casi (1 morto e 28 guariti)

Sacrofano: 29 casi (29 guariti)

Anguillara: 28 casi (28 guariti)

Bracciano: 27 casi (1 morto e 26 guariti)

Formello: 15 casi (15 guariti)

Tolfa: 13 casi (1 morto e 12 guariti)

Capena: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Castelnuovo di Porto: 5 casi (5 guariti)

Filacciano: 2 casi (2 guariti)

Sant’Oreste: 2 casi (2 guariti)

Trevignano: 2 casi (2 guariti)

Civitella San Paolo: 1 caso (1 guarito)

Magliano Romano: 1 caso (1 guarito)

Mazzano Romano: 1 caso (1 guarito)

Ponzano Romano: 1 caso (1 guarito)

