“Tridico ci insulta? Chieda scusa e si dimetta”

Viterbo - Paolo Bianchini (Mio) dopo le dichiarazioni del presidente dell'Inps

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Come se non bastassero le prese in giro del governo e le vuote promesse di Conte, adesso arrivano anche gli insulti del presidente dell’Inps, che, per mascherare la sua inadeguatezza, attacca i commercianti.

Tridico chieda immediatamente scusa a tutti gli operatori, massacrati dalla sua incapacità, oltre che dall’emergenza coronavirus, e si dimetta al più presto.

Gli italiani gliene saranno grati.

Paolo Bianchini

Movimento Imprese Ospitalità

9 giugno, 2020