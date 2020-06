Trovano serpente nella taverna di casa, sgradita sorpresa per una famiglia

Santa Marinella - Chiamati i vigili del fuoco che recuperato il rettile lo hanno liberato in campagna

Santa Marinella – Attorno alle 14, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti nel comune di Santa Marinella, in via Ortigara, per il recupero di un rettile.

Il serpente, fanno sapere i vigili del fuoco, si trovava all’interno della taverna di una villetta.

I proprietari rientrati in casa, si sono accorti della presenza dell’ospite e impauriti, non sapendo cosa fare, hanno chiamato i vigili del fuoco.

Arrivati sul posto, dopo aver capito che il rettile non era pericoloso, lo hanno preso e successivamente liberato in campagna, ovviamente lontano dalle abitazioni.

10 giugno, 2020