Washington – Caso Floyd, Trump: “Tutti gli americani siano trattati allo stesso modo dalla polizia”.

“Ogni americano deve ricevere un uguale trattamento da parte della polizia”. A parlare è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La dichiarazione in riferimento alla morte di George Floyd e alle proteste, scoppiate in diverse città, per le violenze della polizia sulle minoranze, soprattutto quella afroamericana.

“Speriamo – ha aggiunto Trump – che George stia guardando giù in questo momento: speriamo che guardi giù e dica ‘questa è una gran cosa per il nostro paese”. Il presidente ha così collegato la vicenda Floyd ai dati positivi della disoccupazione statunitense.

“E’ un grande giorno per lui – ha affermato – un grande giorno per tutti”.

Sulle proteste Trump ha detto che “non possiamo permettere saccheggi e furti durante le proteste” e che la guardia nazionale “ha evitato il caos a Minneapolis”.

“Il mio piano per affrontare il razzismo – ha concluso – è avere la più forte economia del mondo”.

5 giugno, 2020