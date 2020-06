Teheran - Coinvolti anche 36 funzionari americani e di altri paesi - Il leader dei Guardiani della rivoluzione è morto in un raid Usa a Baghdad lo scorso 3 gennaio

Teheran – Uccisione Soleimani, Iran emette mandato d’arresto per Trump.

Mandato d’arresto per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A emetterlo è la procura di Teheran.

Il mandato d’arresto è per Trump, 36 funzionari americani e di altri paesi, in relazione alla morte del generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso in un raid Usa all’aeroporto di Baghdad il 3 gennaio scorso. Soleimani era il leader dei Guardiani della rivoluzione.

La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa Fars e dall’agenzia Isna.

“Sono stati identificati – ha detto il procuratore di Teheran, Ali Alqasi Mehr – e sono stati emessi mandati di cattura per 36 soggetti coinvolti o che hanno ordinato l’uccisione di Hajj Qassem, compresi funzionari politici e ufficiali militari degli Usa e di altri governi”.

Secondo l’agenzia Fars, Trump e gli altri 36 sarebbero accusati di “omicidio e terrorismo”.

29 giugno, 2020