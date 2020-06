Un nuovo caso nella Tuscia e zero nel resto dell’Alto Lazio

Coronavirus - Ieri è stato registrato un solo guarito: in Sabina

Viterbo – Coronavirus nell’Alto Lazio, un nuovo caso nella Tuscia e zero in Sabina e nel territorio della Asl Roma 4.

Ieri, venerdì 19 giugno, nella Tuscia è risultata positiva un’infermiera di Vetralla in forze all’ospedale di Belcolle. “Sta trascorrendo – assicura la Asl di Viterbo – la convalescenza nel proprio domicilio. Il Team operativo Coronavirus è al lavoro nella ricostruzione della catena epidemiologica, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale”. È il 464esimo contagio registrato dall’inizio dell’emergenza. “È stato individuato – sostiene l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato – grazie ai test sierologici e questo dimostra l’importanza del lavoro svolto per testare, tracciare e trattare”.

Non essendoci stata alcuna guarigione (il totale è fermo a 429), il numero dei malati sale a dieci. Quattro sono a Viterbo, due a Celleno e uno a Bassano Romano, Bolsena, Montalto di Castro e Vetralla.

In isolamento domiciliare ci sono 39 persone, mentre 3mila 843 sono uscite dalla quarantena. Nella Tuscia, dall’inizio dell’emergenza, sono stati fatti 13mila 962 tamponi, 75 dei quali nelle ultime 24 ore.

Un guarito, invece, nel Reatino. A Selci in Sabina si è liberato dal Covid il 409esimo paziente. Di conseguenza, calano a dodici gli attualmente positivi. In sorveglianza domiciliare ci sono 43 persone (una in meno rispetto al giorno precedente), quattro delle quali sono sintomatiche.

Stabili, infine, i dati della Asl Roma 4. Su un totale di 818 casi, i negativizzati sono 730. Nove i pazienti con l’infezione ancora in corso: tre a Cerveteri, due a Fiano Romano e una a Bracciano, Canale Monterano, Civitavecchia e Ladispoli. Dall’inizio dell’emergenza, sono stati fatti 13mila 676.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 464 (144 a Viterbo; 320 in provincia)

Attualmente positivi: 10

Guariti: 429

Morti: 25 + 1

In quarantena: 39

Usciti dalla quarantena: 3843

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 144 casi (6 morti e 134 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 41 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (7 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (4 guariti)

Comuni Covid-free

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Orte: 9 casi (9 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vignanello: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Graffignano: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Coronavirus, i numeri della Asl Roma 4

Casi totali: 818

Attualmente positivi: 9

Guariti: 730

Morti: 80

Comuni con ancora positivi

Civitavecchia: 293 casi (43 morti e 249 guariti)

Fiano Romano: 56 casi (5 morti e 49 guariti)

Cerveteri: 49 casi (8 morti e 38 guariti)

Ladispoli: 39 casi (7 morti e 31 guariti)

Bracciano: 28 casi (1 morto e 26 guariti)

Canale Monterano: 11 casi (10 guariti)

Comuni Covid-free

Campagnano: 85 casi (6 morti e 79 guariti)

Morlupo: 49 casi (49 guariti)

Santa Marinella: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Manziana: 30 casi (1 morto e 29 guariti)

Sacrofano: 29 casi (29 guariti)

Anguillara: 28 casi (28 guariti)

Allumiere: 21 casi (2 morti e 19 guariti)

Formello: 15 casi (15 guariti)

Tolfa: 13 casi (1 morto e 12 guariti)

Riano: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Capena: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Rignano: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Castelnuovo di Porto: 5 casi (5 guariti)

Filacciano: 2 casi (2 guariti)

Sant’Oreste: 2 casi (2 guariti)

Trevignano: 2 casi (2 guariti)

Civitella San Paolo: 1 caso (1 guarito)

Magliano Romano: 1 caso (1 guarito)

Mazzano Romano: 1 caso (1 guarito)

Ponzano Romano: 1 caso (1 guarito)

