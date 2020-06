Un consiglio comunale sugli impianti 5g

Il giornale di mezzanotte - Telefonia - Proposto dal sindaco Arena su sollecitazione della consigliera Frontini (Viterbo 2020)

Viterbo – (g.f.) – “Impianto 5g sulla Cimina”. La telefonia di nuova generazione corre, per qualcuno anche troppo e in consiglio comunale Chiara Frontini (Viterbo 2020) chiede al sindaco quale sia la situazione su nuove installazioni.

Si augura risposte precise rispetto a quella ottenuta poco tempo fa. “Avevamo segnalato quell’impianto – ricorda Frontini in consiglio comunale – c’è stato detto che agli uffici non risultava. Solo che pochi giorni dopo è uscito sull’albo pretorio comunale”.

Essendo strada provinciale, il comune non era stato informato. “Siccome ci sono trenta giorni di tempo per valutare le richieste – continua Frontini – è opportuno valutare e informare i cittadini prima di autorizzare”.

Il sindaco Giovanni Arena conosce bene la materia. Se non l’ultima generazione di connessione, sa però come vanno certe cose, essendoci già passato.

“Ricordo venti anni fa – spiega Arena – per la telefonia la stessa situazione. Quando come amministrazione ci opponevamo, arrivavano fior fiore di avvocati che mettevano in grossa difficoltà l’amministrazione se si andava contro le normative nazionali ed europee”.

Ma se ne può discutere. “Il 5g è un altro mondo rispetto al 4g – continua Arena – dobbiamo approfondire e penso che sia opportuno convocare una seduta di consiglio comunale sul tema, anche con chi è competente in materia.

Non un convegno ma un momento in cui capire il da fare e come muoversi”.

20 giugno, 2020