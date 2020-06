Unitus, il 100% dei laureati in biologia, scienze agrarie e biotecnologie entro un anno trova lavoro

Cultura - Il rapporto annuale di Almalaurea premia l'università di Viterbo

Viterbo – L’università della Tuscia ha decisi segnali positivi in merito all’avviamento al lavoro dei propri laureati. Non solo: la soddisfazione degli studenti al termine del percorso di studio per il 2019 è a livelli altissimi, il 93% di chi ha studiato nell’ateneo viterbese è molto soddisfatto sia per il corso di studio che per il rapporto con i docenti.

In particolare, la soddisfazione per il corso di studio cresce dal 91,5% al 92,7%, un incremento importante in considerazione del già elevato livello dell’ateneo. La soddisfazione per il rapporto con i docenti rimane sostanzialmente stabile con un valore pari al 93,3% che colloca l’università della Tuscia al nono posto assoluto a livello nazionale su 72 atenei monitorati con il miglioramento di una posizione rispetto al 2018.

“Il rapporto di Almalaurea è importantissimo soprattutto in questi momenti, è molto positivo per il nostro ateneo – sottolinea il rettore Stefano Ubertini- e conferma l’elevata qualità della didattica ed una grande credibilità della nostra università da parte del mondo del lavoro che ha accolto i nostri laureati. Ma i dati ci fanno riflettere anche sul gradimento da parte degli studenti della nostra organizzazione didattica sperimentata già da qualche anno“.

I dati diffusi da Almalaurea, che promuovono l’ateneo viterbese ponendolo nelle zone più altre delle classifiche relative agli atenei di dimensioni simili, si riferiscono al 2019 e sono relativi alle interviste effettuate ai laureati del 2018. Ad un anno di distanza dunque il consorzio interuniversitario fondato nel 1994 ha fotografato la situazione occupazionale dei giovani laureati.

La soddisfazione dei vertici dell’università della Tuscia è legittimata anche da un dato unico: il 100% dei laureati magistrali in biologia, scienze agrarie ambientali e forestali, biotecnologie per l’ambiente e la salute, entro un anno trova lavoro. Anche i laureati negli altri corsi di studio hanno livelli occupazionali non comuni: 90% per gli ingegneri meccanici e 93% di quelli usciti dal gruppo economico – aziendalistico. Percentuali al di sopra della media nazionale.

12 giugno, 2020