“È stato uno sfogo, il sindaco Arena l’ha compreso”

Viterbo - Comune - Scontro su Bagnaia - Due suoi consiglieri, Cepparotti e Merli minacciano di non votare il bilancio ma il capogruppo Micci è tranquillo: "Rimbocchiamoci le maniche" -

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Solo uno sfogo per una situazione difficile, credo che anche il sindaco l’abbia compreso”. Due consiglieri del suo gruppo minacciano di non votare il bilancio se non vedranno interventi importanti per Bagnaia, ma il capogruppo della Lega Andrea Micci, dopo avere parlato con Elisa Cepparotti e Valter Rinaldo Merli è tranquillo.

“Uno sfogo per un situazione difficile. Tra Covid e mancanza del bilancio alcuni interventi sono stati ritardati.

Ho parlato con tutti e due, dobbiamo risolvere i problemi, rimboccandoci le maniche”.

Oltre ai due esponenti della Lega, anche Antonio Scardozzi (FdI) si è detto pronto a sganciarsi dalla maggioranza se l’ex comune non sarà al centro dell’attenzione da parte di palazzo dei Priori.

Non solo le erbacce, non solo Villa Lante ancora chiusa.

“Non ho sentito Scardozzi, essendo d’altro partito. Ci sta che un consigliere che ha il polso di un certo territorio, porti all’attenzione le difficoltà, io chiedo a tutti d’impegnarsi come peraltro stanno facendo”. Protesta e proposta.

“Come esponenti di maggioranza, abbiamo l’onere e l’onore d’amministrare e dobbiamo impegnarci più di altri che si possono permettere di criticare e basta”.

Ogni riferimento all’opposizione non è puramente casuale. “Sento critiche dalla minoranza, ma spesso non c’è contezza sulle cifre cui l’amministrazione può attingere. Tra l’altro, viviamo anche la difficoltà di un bilancio che va in sedicesimi, dal momento che è stato necessario rivederlo tre volte, prima, durante Covid e adesso, dopo i decreti del governo”.

Cepparotti e Merli per Bagnaia, ma nella Lega anche Vittorio Galati si è fatto sentire. Non solo con la lettera al prefetto per aprire un tavolo di rilancio, ma soprattutto per la ztl di via San Lorenzo.

Il consigliere della Lega contro la decisione di chiudere in determinati orari, da parte del sindaco Giovanni Arena.

“Credo che sulla ztl – spiega Micci – sono tutti d’accordo nel limitare il traffico per favorire le attività. C’è stato un fraintendimento.La richiesta è stata di spostare l’avvio. Infatti partirà dal primo luglio.

Oltretutto, gli orari sono modulati in modo che quando l’afflusso di persone e turisti, speriamo che tornino, è maggiore si chiuda e in altre l’area resti accessibile. Mi pare una scelta condivisa”.

Articoli: “I consiglieri di Lega e Fdi stanno facendo harakiri…” – Merli (Lega): “L’ennesima figura di m… non voto con la maggioranza se non puliamo le frazioni” – Cepparotti (Lega): “Non torno in consiglio comunale fino a quando non sarà data attenzione a Bagnaia” – Scardozzi (FdI): “Sono arrivati i turisti ma Villa Lante era chiusa…”

Condividi la notizia:











9 giugno, 2020