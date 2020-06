“Urgenti sostegni per guide e accompagnatori turistici”

Turismo - Giulio Marini (Forza Italia) chiede l'intervento di governo e regione Lazio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il grido di dolore di guide e accompagnatori turistici non può restare inascoltato: governo e regione Lazio varino subito misure per sostenere questa categoria, che resterà senza entrate fino alla prossima primavera.

Il ritorno massiccio di turisti stranieri nel nostro Paese è previsto solo nel 2021 e, dunque, guide e accompagnatori resteranno praticamente disoccupati fino ad allora. E, per loro, al momento, non c’è nessun provvedimento, che garantisca un aiuto economico concreto.

Non si può pensare di lasciare migliaia di famiglie senza reddito, per colpe non loro, peraltro dovendo pagare tasse e contributi: governo e regione Lazio hanno il dovere di intervenire subito, senza se e senza ma, per questa categoria, a partire dal blocco del pagamento dei tributi.

E si metta a punto un fondo economico speciale, al quale attingere, per poter consentire a queste famiglie di sopravvivere fino alla primavera 2021.

Giulio Marini

Responsabile Turismo per Forza Italia Regione Lazio

10 giugno, 2020