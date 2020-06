Va in pensione Pietro Petroselli, alfiere del gonfalone

Viterbo - Polizia locale - L'ispettore superiore scelto è in servizio al comando dall'ottobre del 1982

Viterbo – Va in pensione Pietro Petroselli.

Ispettore superiore scelto, fa parte del comando di polizia locale a Viterbo in via dei Monti Cimini, dall’11 ottobre del 1982 e dopo quasi 38 anni di servizio, il primo luglio lascia il servizio.

Come raccontano i suoi colleghi, lascia un ottimo ricordo al comando tra i colleghi e anche tra i viterbesi, che lo ricorderanno per la sua disponibilità e per averlo visto in occasioni ufficiali

È “il volto” del gonfalone della città di Viterbo, essendone alfiere.

28 giugno, 2020