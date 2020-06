Maltempo - Poco dopo le 19 - Allagamenti e scarsa visibilità per le abbondanti precipitazioni

Viterbo – Violenta pioggia su Viterbo.

Intorno alle 19 una violenta pioggia si è abbattutta sul capoluogo e in particolare nella zona del tribunale.

Non solo precipitazioni ma anche vento, fulmini e tuoni.

La pioggia abbondante ha reso scarsa anche la visibilità e pericolose le strade.

In alcuni punti, ci sono stati degli allagamenti specie in zona via Domenico Corvi e a Riello con l’acqua oltre i marciapiedi.

8 giugno, 2020