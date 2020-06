I volontari dell’ordine di Malta impegnati nell’assistenza anti Covid-19 in quattro parrocchie

Viterbo - Le vie interessate sono Santa Maria della Quercia, Santi Faustino e Giovita, San Francesco e la Santissima Trinità

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – I volontari dell’ordine di Malta dei gruppi A.B.C. di Orte e Viterbo della delegazione di Viterbo-Rieti, su indicazione del delegato di grazia magistrale Roberto Saccarello, dal 18 maggio al fine di agevolare il regolare svolgimento in sicurezza delle funzioni religiose, si sono attivati per svolgere il servizio di assistenza anti Covid-19 durante le celebrazioni dei giorni festivi di quattro parrocchie della diocesi di Viterbo.

Le parrocchie interessate sono Santa Maria della Quercia, Santi Faustino e Giovita, San Francesco e la Santissima Trinità.

Oltre all’accoglienza e conteggio dei fedeli, ai quali sono fornite tutte le indicazioni necessarie al rispetto delle norme di sicurezza, i volontari si accertano anche che i partecipanti, una volta all’interno della chiesa, siano instradati sui percorsi stabiliti e prendano posto nei punti indicati. Altrettanto viene fatto nel deflusso di uscita a termine celebrazione.

Il servizio svolto come sempre nello spirito di dedizione che contraddistingue gli appartenenti all’Ordine di Malta, ha ricevuto notevoli segni di apprezzamento da parte dei parroci e dei fedeli e verrà svolto fino a che le circostanze lo richiederanno. Come sempre, non manca l’assistenza agli anziani e portatori di handicap ed è per questo motivo che i capigruppo di Orte e Viterbo, per fronteggiare eventuali improvvise ed impreviste necessità, si sono organizzati mettendo a disposizione una o più carrozzelle per disabili.

Siamo stati messi a dura prova da un virus infinitamente piccolo, ma è anche vero che abbiamo riscoperto un senso della comunità infinitamente più grande. Questi gesti di solidarietà offriranno sicuramente un valido contributo per la sicurezza dei fedeli che potranno tornare così a seguire la Liturgia in piena serenità, senza timore di essere contagiati. A tutti i volontari dei Gruppi A.B.C. che si sono posti con coraggio al servizio della comunità, va il nostro più sentito ringraziamento.

Ordine di Malta

Delegazione Viterbo – Rieti

7 giugno, 2020