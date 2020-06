Webinar gratuito sui servizi per l’impresa digitale

Viterbo - Domani, martedì 16 giugno alle 15, con Infocamere si parla di firma/Cns, digital dna key, Spid e cassetto digitale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La camera di commercio di Viterbo propone martedì 16 giugno, alle 15, il webinar di Infocamere “Servizi digitali: firma/Cns, digital dna key, Spid e cassetto digitale”.

Garantire continuità alle attività delle imprese sfruttando le potenzialità dei servizi digitali, non solo per far fronte alla fase più acuta dell’emergenza sanitaria ma come preparazione alla “nuova normalità” del post-pandemia.

L’emergenza Covid-19 ha rapidamente cambiato le abitudini degli italiani e gli imprenditori si stanno rendendo conto che sempre meno, in futuro, potranno ignorare il fattore digitale. Per aiutare gli imprenditori a svolgere la propria attività senza spostarsi, le camere di commercio hanno messo in campo nuove soluzioni digitali, oltre a quelle già offerte prima dell’emergenza sanitaria. Semplici, sicure, intuitive, utilizzabili da pc, tablet o smartphone senza recarsi agli sportelli della Camera ma semplicemente collegandosi al sito dell’Ente camerale.

Il corso di formazione fornisce le conoscenze per l’utilizzo e l’ottimizzazione di tali strumenti e servizi ed è rivolto ai legali rappresentanti o titolari d’impresa, ai liberi professionisti e a tutti gli appassionati della digitalizzazione. Avrà una durata di circa due ore e verrà erogato in modalità webinar tramite la piattaforma Zoom.

Per ulteriori informazioni: punto Impresa digitale della camera di commercio Viterbo, 0761.234469 – 0761.234473 / pid@vt.camcom.it / www.vt.camcom.it.

15 giugno, 2020