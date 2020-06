Il giornale di mezzanotte - Cronaca - La leader di Fratelli d'Italia a Civita di Bagnoregio e Bolsena

Bagnoregio – Weekend nella Tuscia per Giorgia Meloni. Ieri passeggiata per le vie del borgo di Civita di Bagnoregio e poi tappa a Bolsena.

In un tweet di ieri la leader di Fratelli d’Italia ha scritto: “La città che muore, uno dei borghi più belli d’Italia. In Italia ci sono così tanti posti straordinari che non riusciremo mai a vederli tutti. Ma questa è una occasione per scoprirne il valore. Sosteniamo il nostro turismo”.

Meloni si è poi diretta a Bolsena dove è stata accolta sul lungolago dal sindaco Paolo Dottarelli, che su Facebook ha commentato: “Ho avuto il piacere di accogliere Giorgia Meloni per il suo weekend a Bolsena. Da mamma”.

7 giugno, 2020