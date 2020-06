Zero morti e zero positivi in Veneto: è la prima volta

Coronavirus - Buone notizie da una delle regioni più colpite dall'epidemia

Condividi la notizia:











Venezia – Il Veneto festeggia l’azzeramento dei contagi.

È la prima volta che la regione governata da Luca Zaia, una delle più colpite dal Coronavirus, registra zero vittime e zero positivi in ventiquattr’ore.

Un evento che fa ben sperare. I dati sono stati comunicati dallo stesso Zaia in conferenza stampa.

I casi di Covid sono 19mila 183 in totale, comprensivi di morti (1954) e guariti. Gli attualmente positivi sono 1085.

Già ieri era stata una buona giornata, per la regione, con numeri fortemente al ribasso: era stato registrato un solo positivo e tre decessi.

“Siamo usciti dalla fase acuta – ha commentato oggi il vicemistro della Salute Sileri -. Ora siamo passati alla fase della convivenza con il Coronavirus”.

Condividi la notizia:











7 giugno, 2020