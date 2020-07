“10 milioni di bambini nel mondo potrebbero non tornare mai a scuola”

Londra - Un rapporto di Save the children studia le conseguenze dell'emergenza Covid sull'abbandono scolastico

Londra – “L”emergenza Covid-19 rischia di consegnare a una generazione di bambini un futuro fatto solo di povertà” si legge in un recente rapporto di Save the children riguardo il pericolo di abbandono scolastico.

Il 90% dell’intera popolazione studentesca globale, ovvero 1,6 milioni di ragazzi e ragazze per via delle disposizioni per evitare la diffusione del Coronavirus, non sono andati a scuola.

La crescente povertà dilagante e i tagli all’istruzione decretati da molti governi potrebbero causare, secondo quanto denuncia un rapporto di Save the children, l’abbandono scolastico di almeno 9,7 milioni di studenti.

Con il rapporto “Save our education” (Salvate la nostra educazione), l’organizzazione chiede a tutte le istituzioni globali di investire nel settore dell’istruzione e non permettere che milioni di bambini cadano in povertà educativa.

Già prima della pandemia, i ragazzi che non frequentavano la scuola erano 258 milioni. Il numero, denuncia l’organizzazione, potrebbe allargarsi drammaticamente.

12 paesi sono stati classificati come a rischio estremamente elevato: Niger, Mali, Chad, Liberia, Afghanistan, Guinea, Mauritania, Yemen, Nigeria, Pakistan, Senegal e Costa d’Avorio. Le ragazze sarebbero molto più a rischio dei ragazzi.

“Circa 10 milioni di bambini potrebbero non tornare mai a scuola: si tratta di un’emergenza educativa senza precedenti – si legge nel rapporto di Save the children – Proprio per questo i governi devono investire urgentemente nell’apprendimento”.

13 luglio, 2020