di Paola Pierdomenico

Viterbo – “130mila euro per i centri estivi, pubblicato l’avviso”. L’assessora ai Servizi sociali Antonella Sberna parla del contributo che arriverà al comune di Viterbo per il potenziare e prolungare il servizio. Un risultato che, per lei, è frutto di un lavoro fatto rapidamente per espletare complicate procedure amministrative col fine ultimo di garantire un sostegno alle famiglie.

“Negli ultimi sei mesi – dice Sberna – il ministero della famiglia aveva messo a disposizione 150 milioni di euro a valere sui centri estivi. Il 25 giugno con un decreto sono stati assegnati i fondi che poi avevano 15 giorni di tempo per essere trasferiti ai comuni. In questa settimana, dunque, sono arrivati nella disponibilità degli enti.

Noi, in un tempo velocissimo seppur in ritardo rispetto all’organizzazione dei campi estivi, ma comunque appena possibile, abbiamo accertato i fondi in entrata e pubblicato l’avviso per potenziare o prolungare i centri estivi per bambini organizzati da tutti i soggetti che sono titolati e quindi enti pubblici, privati, associazioni e parrocchie.

L’avviso è una sorta di riconoscimento di spese che questi sosterranno per potenziamento, prolungamento o organizzazione da zero sulla città di Viterbo, fino alla fine di settembre per bambini dai 3 ai 14 anni. I costi andranno per il rimborso dei costi per ulteriore personale, per la sanificazione e per il prolungamento del servizio”.

Al capoluogo sono destinati 130mila euro. “L’indirizzo che ha dato la giunta è di rimborsare fino al 50 per cento della somma che viene spesa per una cifra di non più di 5mila euro a soggetto per dare la possibilità a più persone di beneficiare del contributo. Poi, qualora ci fossero delle economie, le cifre rimanenti potranno essere ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto per riuscire ad arrivare alla capienza completa del fondi del ministero”.

L’assessora commenta soddisfatta: “Nel più breve tempo possibile, abbiamo espletato procedure amministrative anche complesse che ci hanno consentito di arrivare oggi alla pubblicazione dell’avviso che è rivolto sì a coloro che organizzano i centri estivi, anche se il beneficio indiretto, ma sostanziale è per le famiglie. Tutto questo lavoro che faranno le istituzioni insieme ai soggetti che intendono dare via al centro deve avere come destinatario ultimo la famiglia che si ritroverà un miglioramento o prolungamento del servizio, in un momento in cui, anche nel mese di agosto, forse non tante persone avranno la volontà di andare in ferie e ne avranno quindi bisogno per il loro figli.

Quest’anno – conclude -, il grande sforzo è quello di sostenere le famiglie il più possibile. Tutte le info sono sul sito del comune nella sezione centri estivi”.

Paola Pierdomenico

18 luglio, 2020