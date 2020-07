18enne morta in vacanza, indagini sull’autonoleggio e sulle condizioni delle jeep

Mykonos - Le vetture sarebbero state troppo vecchie e non avrebbero rispettato le norme d'età per guidarle

Mykonos – Le indagini degli inquirenti sulle dinamiche della morte di Carlotta Martinelli puntano sull’autonoleggio che ha affittato le due jeep.

La ragazza 18enne perugina era in vacanza con le amiche a Miyonos e, quando le due vetture sono precipitate da una scogliera, è stata violentemente sbalzata fuori dalla jeep.

In Grecia la norma prevederebbe per le auto a noleggio un’età minima di 21 anni, con alcune parziali deroghe nel caso in cui il guidatore abbia la patente da almeno un anno. Le ragazze sarebbero invece neopatentate e poco più che diciottenni.

Le auto a noleggio in Grecia non possono essere eccessivamente datate e la polizia greca starebbe accertando lo stato e i dati di immatricolazione delle jeep.

Infine sono sotto analisi i video postati da Carlotta sui social prima del tragico impatto, nella speranza di riuscire a ricostruire la dinamica dell’incidente.

27 luglio, 2020