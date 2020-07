Viterbo - Intervento dei vigili del fuoco

Condividi la notizia:











Viterbo – 300 metri di sterpaglie in fiamme a via Garbini.

Un incendio si è sviluppato questa mattina in una stradina che dà su via Garbini. A prendere fuoco alcune sterpaglie sul bordo stradale per un totale di 300 metri di fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Condividi la notizia:











7 luglio, 2020