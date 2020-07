39enne toscano scomparso in Portogallo, la sorella lancia un appello su Facebook

Firenze - L'uomo sarebbe dovuto tornare a casa la scorsa settimana, ma non è salito sull'aereo per il rientro

Firenze – È partito per una vacanza in Portogallo, ma da lì non è più tornato.

Il 39enne Francesco Giallini, di Castiglione della Pescaia, sarebbe dovuto tornare a casa la scorsa settimana, ma non è salito sull’aereo di ritorno. Da allora la famiglia non ha più sue notizie.

A dare la notizia della scomparsa è la sorella Giada, che in un post su Facebook ha scritto: “Ho bisogno di aiuto, e se per favore potreste condividere tutti questi post. Da martedì 21 luglio non abbiamo più notizie di mio fratello che è stato visto per l’ultima volta a Lisbona. Potrebbe essere ancora a Lisbona come in Italia. Se qualcuno lo vede può contattarci. Abbiamo già fatto denuncia alla polizia e tutte le ricerche possibili”.

Secondo quanto riporta Repubblica, il consolato italiano avrebbe comunicato alla famiglia che Francesco si sarebbe presentato presso i loro uffici il 21 luglio per chiedere aiuto per rientrare in Italia e avrebbe raccontato di essere stato picchiato da quattro persone che lo avevano derubato. Il consolato avrebbe allora chiesto alla famiglia di mandare i soldi tramite bonifico. Il giorno successivo Francesco si sarebbe presentato nuovamente al consolato per ritirare il bonifico ma i soldi non sarebbero stati prelevati.

27 luglio, 2020