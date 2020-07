42 migranti e un operatore sanitario positivi nella sede della Croce rossa a Jesolo

Coronavirus - I contagiati verranno trasferiti in altre strutture protette - Circa 80 persone in quarantena per due settimane

Coronavirus – Sono 42 i migranti nordafricani ospiti della sede della Croce rossa di Jesolo a essere risultati positivi al Coronavirus. Contagiato anche un operatore sociosanitario che presta servizio nella struttura, per un totale di 43 casi.

Secondo quanto riporta il giornale locale “Il Gazzettino”, tutto sarebbe nato da un uomo trentenne nigeriano che doveva essere sottoposto a un intervento chirurgico. Durante i test medici preliminari sarebbe però stata riscontrata la sua positività al Coronavirus. Immediatamente sono stati effettuati i test a tutti gli ospiti della sede della Croce rossa, un centinaio in tutto, e agli operatori.

In tutto sono state registrate 43 positività. I contagiati verranno trasferiti dalla Croce rossa in altre strutture protette extracomunali. Nella struttura dovrebbero rimanere circa 80 persone, tutte negative, in quarantena per 15 giorni. Nelle prossime settimane verranno sottoposte a ulteriori tamponi.

Nel frattempo il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ha chiesto e ottenuto dalla questura un presidio stabile di forze dell’ordine al di fuori della struttura della Croce rossa, ma ha assicurato che la situazione è sotto controllo.

16 luglio, 2020