Il 5 luglio riapre il teatro la Fenice

Venezia - Con un concerto omaggerà il lavoro degli operatori sanitari durante il Covid

Condividi la notizia:











Venezia – Il teatro la Fenice di Venezia riaprirà al pubblico il 5 luglio. Il concerto degli ottoni dell’orchestra e il coro del teatro sarà dedicato ai veneziani e a tutto il personale medico-sanitario.

L’evento si aprirà con l’esecuzione del brano “Fanfare for the common man” di Aaron Copland. L’opera era stata composta durante la sconda guerra mondiale per onorare i soldati caduti, gli “uomini comuni” che muoiono senza nome e senza riconoscimento. La scelta simbolica del brano vuole porre l’attenzione sulla drammaticità dell’emergenza Covid e sul prezioso lavoro svolto dagli operatori medici.

In rappresentanza dell’intera categoria, sarà presente una delegazione di operatori sanitari della regione Veneto.

Il concerto prevede anche altre musiche di Monteverdi, Bach e Gabrieli.

Condividi la notizia:











2 luglio, 2020