“5 per mille alle attività sociali, non esistono potenziali beneficiari”

Politica - Lc Impegno comune per Carbognano contro la decisione del comune

Carbognano – Riceviamo e pubblichiamo – Qualche mese fa avevamo lanciato la proposta ancora prima della tragedia economica prodotta dal Covid, considerati i fallimenti nella raccolta del 5 per mille alle attività sociali del comune di residenza con zero somme introitate, per dare maggiore visibilità a questa opportunità mai sfruttata in questi ultimi 4 anni se non con scarsissimi risultati.

Ai nostri atti il sindaco ha replicato sostenendo la tesi, evidentemente dettata da una presumibile scelta politca, che non voleva danneggiare le altre realtà associative presenti in loco.

Una scelta politica che in una cittadina di medie o grandi dimensioni potrebbe avere una sua logica anche in termini di consensi, ma che cade e perde la creatività nella risposta inesorabilmente in un piccolo centro come Carbognano dove, se il sindaco non un semplice quanto rispettabile cittadino, ne avesse avuto contezza o semplicemente la possibilità di potersi informare, lo informiamo che non esistono potenziali beneficiari negli elenchi dell’agenzia delle entrate, nel comune di Carbognano.

Ancora una dimostrazione di approssimazione che si aggiunge ad altre di diversa natura di questi tempi. Abbiamo concreti motivi di ritenere che in prospettiva, relativamente all’improvvisazione ed alle conseguenze che la stessa pericolosamente alimenta, le cose non andranno certo migliorando, ed a pagarne le conseguenze potrebbero essere anche i cittadini di Carbognano.

Lc Impegno Comune Per Carbognano

Cons Rossano Baldinelli

Cons Marco Caccia

25 luglio, 2020