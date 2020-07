Verona - Per danni da maltempo, i vigili del fuoco al lavoro stanotte

Condividi la notizia:











Verona – Albero si schianta a terra, danneggiate auto in sosta.

Per danni da maltempo, i vigili del fuoco al lavoro stanotte a Verona e provincia

Sono stati 15 gli interventi svolti. Stamattina, soccorso in via Vasco da Gama dove un albero cadendo sulla sede stradale ha danneggiato alcuni veicoli in sosta.

Condividi la notizia:











2 luglio, 2020