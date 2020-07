Franceschini: “Per il Pd Conte e la maggioranza non si toccano”

Roma - Il ministro Dario Franceschini (Beni culturali) sgombera il campo da possibili cambi

Roma – “Il presidente Conte non si tocca”. È il ministro Dario Franceschini (Beni culturali) a sgomberare il campo da possibili cambi al vertice del governo.

“Per il Pd Conte non si tocca – dice Franceschini in un’intervista a Repubblica e neanche la maggioranza. Grave dividersi alle regionali”.

Franceschini promuove l’attuale premier.

“Apprezzo molto il lavoro di Conte, come ha guidato il governo in uno dei passaggi più difficili della storia della Repubblica e come cerca sempre il punto di equilibrio in una coalizione complicata, perché nata tra avversari alle elezioni”.

6 luglio, 2020