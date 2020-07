Si riprende dopo un ictus, ma parla con accento slavo

Salute - Si tratta di una sindrome rarissima, il terzo caso al mondo con queste caratteristiche

Padova – Si risveglia da un ictus, non ha alcun deficit cognitivo permanente, ma parla italiano con accento slavo.

Questo è quello che è accaduto a un uomo italiano cinquantenne tre anni fa. Un team, guidato da Konstantinos Priftis, del dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova in collaborazione con l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha studiato il caso e ha reso noti i risultati su Cortex.

Dal 1800 la letteratura scientifica ha documentato solo 3 casi di “Sindrome da accento straniero” a seguito della lesione all’emisfero cerebrale destro (112 invece quelle documentate all’emisfero sinistro).

“Il paziente, assolutamente guarito da un punto di vista clinico – spiega il team di scienziati -, ha acquisito al risveglio un accento e cadenza di origine slava sebbene non abbia mai soggiornato in paesi con caratteristiche fonetiche di tale area geografica e non abbia avuto contatti duraturi con persone di quelle regioni. La particolarità del caso è dovuta al fatto che l’area corticale posta nel lobo frontale sinistro sia quella cruciale per la produzione del linguaggio, mentre il paziente è stato colpito da ictus nella parte destra”.

La registrazione della pronuncia del paziente è stata fatta ascoltare a un gruppo di studenti, amici e familiari del paziente ed è stata identificata come slava da gran parte degli ascoltatori.

“La lesione cerebrale – prosegue il team – ha causato nel paziente una modificazione del luogo e del modo di articolare alcune vocali che ha generato nell’ascoltatore la percezione dell’accento straniero”.

17 luglio, 2020