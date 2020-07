Dà fuoco al vicino, ma muore ustionato

Torrevecchia Teatina - Fatale il ritorno di fiamma - Gravemente ferito il 64enne

Chieti – Dopo l’ennesima lite, dà fuoco al vicino di casa ma muore ustionato per un ritorno di fiamma.

La tragedia è avvenuta a Torrevecchia Teatina, vicino Chieti. I due, di 81 e 64 anni, a lungo sarebbero stati protagonisti di liti e battibecchi, sfociati nel tempo in numerose denunce reciproche.

Domenica pomeriggio, l’episodio più grave: l’81enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe gettato benzina addosso all’altro e poi con un accendino avrebbe appiccato il fuoco. Ma il ritorno di fiamma gli sarebbe stato fatale.

Per lui, nonostante un tempestivo ricovero in ospedale, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ustioni riportate: è morto poche ore fa all’ospedale di Pescara.

Il 64enne è stato invece trasferito nel centro ustionati di Brindisi con ustioni di secondo e terzo grado su gran parte del corpo ed è in prognosi riservata.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri che ieri hanno acquisito le immagini di una delle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione del sopravvissuto che hanno ripreso la scena.

20 luglio, 2020