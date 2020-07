Ferento, parte la 55esima stagione estiva di spettacoli

Viterbo - Domani in scena E.Sperimenti dance company in "50 Mq/Min"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Al via domani, sabato 25 luglio (alle 19,30), la stagione estiva nell’antico teatro romano di Ferento (solo cavea con distanziamento nel rispetto delle norme anti Covid-19), organizzata dal consorzio Teatro Tuscia, assegnatario del bando del comune di Viterbo, con il sostegno della Fondazione Carivit, di Ance Viterbo e con la direzione artistica di Patrizia Natale, in collaborazione con Archeotuscia onlus e TusciaE20.

In scena E.Sperimenti dance company in “50 Mq/Min”, uno spettacolo del gruppo Danza oggi di Patrizia Salvatori, con coreografie di Federica Galimberti. Una rappresentazione positiva ed emozionale. L’artista che è dentro ciascuno di noi, stretto in 50Mq, travalica le pareti, corre da stanza a stanza e disegna un invisibile filo immaginario che continua a unire tanti corpi, menti, linguaggi ed emozioni in cui l’Arte non ha barriere, né costrizioni, né confini ed è capace di aprire tutte le porte, diventando ponte per arrivare finalmente live, in scena.

E.sperimenti dance company è un’effervescente eccellenza italiana, generosa e innovativa, composta da ballerini con le dinamiche più diverse e gli stili più diversi. Esprime un linguaggio contaminato, coinvolgente, originale, nuovo, pronto a “sorridere” in ogni espressione artistica.

Una preziosa alchimia distingue ogni esibizione di questo incredibile Ensemble che contamina con facilità e talento diverse tecniche e linguaggi, raggiungendo la propria strada che è coinvolgente e “vera”, esprimendo sempre ricerca, creatività, teatralità senza mai trascurare i messaggi di raffinatezza e buon gusto. L’inevitabile ironia che caratterizza anche i suoi ballerini nel dramma, dà vita a un progetto di design intelligente e convincente, che attira il pubblico e li mantiene.

Grazie alla visione di internazionalizzazione che la Gdo production persegue, la E.sperimenti dance company è presente nei circuiti stranieri con continuità.

Le produzioni principali, Hopera, Per…Inciso, Convergenze ed E.sperimenti Dance Craft, hanno debuttato in Tailandia (nel 2014/2015) all’Italian dance Thailand festival promosso dall’ambasciata italiana a Bangkok. Per…Inciso ha avuto anche un grande successo a New York all’International Festival Between the Seas.

Nel dicembre 2017, la compagnia è stata protagonista di un tour apprezzato che la Gdo ha organizzato grazie al supporto del Mae, del Mibact e dei numerosi uffici diplomatici coinvolti, in Cina, Indonesia e Malesia con le repliche di “Hopera” al Grand teatro di Shanghai e degli “Attacchi di pane” a Kuala Lumpur, Jakarta e Hong Kong.

Nel mese di maggio 2018 ‘Attacchi di Pane’ è stato rappresentato ospite dell’ambasciata italiana a Bangkok, per le celebrazioni dei 150 anni di amicizia “Italia – Tailandia”. L’ultimo successo è stato con E.sperimenti all’Asian Tour 2019.

24 luglio, 2020