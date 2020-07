Viterbo - Comune - L'assessora Antonella Sberna risponde alla segnalazione di Michael Giuliani

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ho letto la segnalazione del signor Giuliani in merito al contributo affitto legato all’emergenza covid 2020.

Ritengo opportuno precisare che il contributo a cui fa riferimento il nostro concittadino è un finanziamento regionale, il cui importo complessivo spettante è stato assegnato dalla regione al comune di Viterbo non più tardi di due settimane fa.

Ricordo che l’avviso pubblico è scaduto lo scorso 20 maggio, successivamente il comune di Viterbo ha esaminato tutte le domande e inviato alla Regione il numero degli aventi diritto. Non appena ricevuta la comunicazione della concessione del finanziamento, ribadisco, non più di due settimane fa, ci siamo subito attivati per l’espletamento delle procedure e si è già proceduto ad accertare in entrata le somme in bilancio.

Dalla scorsa settimana si sta dunque lavorando alla predisposizione di tutti gli atti da inviare alla ragioneria, affinché la liquidazione di tale finanziamento, a favore degli aventi diritto, possa avvenire il prima possibile. Le domande pervenute sono oltre mille e duecento, per un contributo regionale totale, a favore del nostro comune, pari a 341 mila euro circa. Tale somma dovrà essere suddivisa proporzionalmente tra gli utenti. E questo è il lavoro che il personale degli uffici preposti sta facendo in questi giorni.

Voglio rassicurare il signor Giuliani, e tutti gli altri cittadini che hanno presentato la stessa richiesta, che nessuno degli aventi diritto del contributo affitti ha ancora percepito l’importo spettante. Le domande sono state lavorate rispettando l’ordine cronologico di arrivo, ovvero in base al numero di protocollo assegnato, e verranno erogate tutte contemporaneamente. Seppur con grande carenza di personale e con le difficoltà che il settore servizi sociali, in prima linea più dell’ordinario ormai da mesi, sta incontrando in questo delicato periodo, voglio tranquillizzare tutti gli utenti: stiamo lavorando affinché questo sostegno, giusto e dovuto, possa arrivare ai beneficiari nel più breve tempo possibile.

Ricordo infine che gli uffici del settore servizi sociali sono sempre a disposizione per comunicazioni, informazioni e aggiornamenti, anche al fine di evitare situazioni, non dipendenti dalla volontà del Comune, che, nei singoli casi, possono comunque verificarsi.

Antonella Sberna

Assessore ai Servizi sociali

La segnalazione di Michael Giuliani: “Da un mese aspetto dal comune il contributo per l’affitto…”

Condividi la notizia:











28 luglio, 2020