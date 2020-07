“L’area parcheggio in via Roma in concessione gratuita al comune”

Bassano Romano - L'Università agraria: "Per liberare la strada, intasata dalle automobili parcheggiate su entrambi i lati"

Bassano Romano – Riceviamo e pubblichiamo – Non è solo prerogativa dei grandi centri, quello di essere oberati dal traffico e dalla cronica mancanza di parcheggi.

Nel nostro piccolo, anche i paesi della Tuscia, belli e remoti, soffrono di questo problema. Uno di essi è, per esempio, Bassano Romano che presenta da molto tempo l’inopportuna caratteristica di una via Roma, centralissima e molto percorsa da veicoli che procedono anche a velocità sostenuta, sovente intasata dalle automobili parcheggiate da entrambi i lati della sua carreggiata.

Visto che Via Roma è una strada a doppio senso di marcia e ad alta densità di traffico, con un considerevole agglomerato di abitazioni che vi si affacciano e con le numerose persone che la percorrono a piedi, molti anziani soprattutto, la situazione si è fatta ormai insostenibile.

Per questo, l’Università agraria, la cui amministrazione sin dal proprio primo insediamento si è dimostrata sempre attenta a soddisfare le esigenze e i bisogni della collettività locale, proprio per evitare che possa verificarsi qualche incidente a persone o ai mezzi in transito, ha deciso di dare in concessione gratuita al comune di Bassano Romano, l’area di parcheggio situata appunto in via Roma, in modo da poter così finalmente rimuovere un pericolo per l’incolumità della gente.

Nei prossimi giorni, con la maggior celerità possibile, verranno pertanto avviate tutte le pratiche ufficiali affinché questa “liberazione” avvenga al più presto e la piccola comunità bassanese, ma anche i turisti e i visitatori, possano godere al meglio del nostro splendido territorio in pace e serenità.

28 luglio, 2020