A bordo dello scooter affianca ragazze, le palpeggia e scappa

Carabinieri - 34enne di Civitavecchia denunciato per violenza sessuale, violenza privata, lesioni personali aggravate e percosse - Diversi gli episodi accaduti a giugno a Montalto e Tarquinia

Montalto di Castro e Tarquinia – A bordo del suo scooter affianca ragazze, le palpeggia e poi scappa. 34enne denunciato per violenza sessuale, violenza privata, lesioni personali aggravate e percosse.

È successo nei lidi di Montalto di Castro e Tarquinia durante lo scorso mese di giugno a numerose ragazze, sia maggiorenni che minorenni, mentre stavano passeggiando o facendo jogging, di essere abbordate da un uomo che, in sella al suo scooter, le palpeggiava sul sedere per poi scappare a forte velocità.

“Le indagini dei militari dell’arma delle due stazioni – secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine -, in seguito alle querele presentate dalle ragazze e con l’ausilio della videosorveglianza dei lidi, hanno permesso di identificare un 34enne di Civitavecchia che, in modo seriale, puntava le vittime e le colpiva per poi dileguarsi nelle vie limitrofe.

L’uomo è stato denunciato per violenza sessuale, violenza privata, lesioni personali aggravate e percosse (una ragazza è stata toccata con tale brutalità da riportare un trauma guaribile in cinque giorni di prognosi) e su disposizione dell’autorità giudiziaria di Civitavecchia è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg e all’obbligo di non allontanarsi dal proprio domicilio dalle 22 alle 6 del mattino.

24 luglio, 2020