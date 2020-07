A2 baseball: Wiplanet riposa e Nettuno stravince

Sport - Montefiascone - Nella seconda giornata

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – La seconda giornata della serie A 2 concede al WiPlanet Montefiascone una giornata di riposo, mentre il Nettuno 1945 va a vincere nettamente due partite a Paternò, stabilendo, se qualcuno avesse avuto dubbi, la netta differenza tecnica con le altre squadre del girone.

Infatti, i punteggi di 11 a 1 e 6 a 0 la dicono lunga sulla differenza dei valori in campo, rispetto peraltro ad una squadra che nella prima giornata aveva vinto nettamente con i Lancers, stabilendo quasi un record statistico con una stratosferica Media Battuta di squadra di 359 e di Punti Giocati sul Lanciatore di 1,06.

Il Nettuno 1945 ha battuto complessivamente ben 25 valide contro i sei lanciatori siciliani (D’Ignoti, Russo e Gonzales nella prima e Sciacca, Della Pena e Ricardo nella seconda), mentre i lanciatori nettunesi hanno concesso solo 1 punto in due partite (Andrea Pizziconi 7RL, 6BV, 0BB, 7K e Valerio Simone 2RL, 3BV, 1BB, 4K nella prima e Gonzales 7RL, 5BV, 2BB, 2 K e Federico Pecci 2RL, 3BV, 1BB, 4K nella seconda).

In evidenza in battuta tra i nettunesi Mazzanti (4 su 10), Soriano (4 su 9 con un fuoricampo) Ambrosino (4 su 9) e Sellaroli (3 su 5), mentre tra i siciliani hanno battuto due valide i fratelli Omar e Ruiz Hernandez, Maldonado, Freni e Cavallaro.

Nell’altra partita del girone D il Jolly Roger Grosseto si è imposto due volte (3 a 0 e 4 a 1) in casa dei Lancers Lastra a Signa, in due partite equilibrate, dove i lanciatori partenti maremmani Oberto e Sosa hanno ben contenuto gli attacchi avversari. Fra i grossetani in evidenza Sgnaolin (3 su 7) e Chelli (3 su 8).

Con questi risultati il Nettuno è a punteggio pieno (negli altri gironi solo il Bollate e il Longbridge), seguito dal Jolly Roger con 3 vittorie ed una sconfitta. Seguono Paternò e WiPlanet a 500 e Lancers, ancora senza vittorie.

Nel fine settimana toccherà ai Lancers la giornata di riposo, mentre il WiPlanet si recherà a Nettuno ed il Paternò a Grosseto.

WiPlanet Montefiascone

SERIE A 2 BASEBALL – GIRONE D -RISULTATI DEL 19 LUGLIO Squadra di casa Squadra ospite 1° incontro 2° incontro Lancers lastra a Signa Jolly Roger Grosseto 0 – 3 1 – 4 Red Sox Paternò Nettuno 1945 1 – 11 0 – 6 Rip. WiPlanet Montefiascone

CLASSIFICA SERIE A 2 – GIRONE D al 19 luglio Squadra PG PV % Nettuno 1945 2 2 1.000 Jolly Roger Grosseto 4 3 750 Red Sox Paternò 4 2 500 WiPlanet Montefiascone 2 1 500 Lancers Lastra a Signa 4 0 0

22 luglio, 2020