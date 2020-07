“Abbandono dei rifiuti, scoperti e sanzionati due trasgressori”

Orte - Lo fa sapere il comune, che ringrazia la polizia locale e ricorda l'appuntamento di sabato con la giornata ecologica del centro storico

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Dati positivi nell’ultimo mese sulla raccolta differenziata, arrivata quasi al 79%, secondo quanto rilevato dalla ditta di igiene urbana affidataria del comune di Orte, Rieco Spa. Un ottimo risultato raggiunto anche grazie all’attività preventiva e sanzionatoria della polizia locale sul territorio. A tal proposito, l’amministrazione comunale rammenta il rispetto delle regole del corretto conferimento dei rifiuti a tutela dell’ambiente, dell’igiene e del decoro della città.

L’attività di indagine degli uomini e delle donne della polizia locale, coordinati dal comandante Simonpietro Cusi, ha permesso di individuare e sanzionare due trasgressori responsabili di abbandono rifiuti tra Petignano e la zona artigianale questa settimana. Lo fa sapere il sindaco Angelo Giuliani, che auspica “la collaborazione di tutti i cittadini, sia nel centro storico, che nelle altre località della città, nel rispettare i giorni di raccolta ed eseguire il corretto conferimento”.

Sabato prossimo nel centro storico si svolgerà la quinta giornata ecologica di pulizia e raccolta ingombranti che avverrà in piazza Libertà; si raccomanda a tal fine di non lasciare le auto in sosta ove segnalato per una corretta pulizia delle strade.

L’abbandono sul suolo pubblico resta sempre un atto indecoroso, oltre ad essere una violazione amministrativa e, in alcuni casi, un reato. Si ricorda ai cittadini che per ogni necessità ci si può rivolgere al numero verde 800688548.

8 luglio, 2020