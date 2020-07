Aeronautica militare, il colonnello Walter Crocicchia nuovo comandante del centro logistico

Orte - Subentra al pari grado Pasquale Giulio Stasolla - Il 21 luglio la cerimonia

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Il giorno 21 luglio presso la sede del centro logistico di Orte, avrà luogo la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di comandante del centro fra il colonnello Pasquale Giulio Stasolla e il colonnello Walter Crocicchia, comandante subentrante.

La cerimonia, in forma ridotta e nel rispetto delle misure precauzionali per l’emergenza Covid-19, sarà presieduta dal comandante della seconda divisione del comando logistico dell’aeronautica militare, generale ispettore Giuseppe Lupoli.

Il colonnello Pasquale Stasolla dopo avere diretto il reparto per due anni lascia il comando per assumere un prestigioso incarico presso il comando scuole/3A regione aerea dell’aeronautica militare, con sede a Bari.

Per ogni ufficiale dell’aeronautica militare il periodo di comando, oltre a costituire un momento di estrema importanza per la propria carriera, è anche un intervallo nella vita professionale ricco di nuove esperienze e di ampie gratificazioni di carattere personale. Nel periodo di comando del colonnello Stasolla il reparto di Orte è stato interessato da significativi cambiamenti, che hanno visto mutare sia la sua struttura organizzativa che la missione ad esso assegnata.

Particolarmente importanti sono stati i risultati conseguiti nell’addestramento e nella manutenzione del materiale di armamento presente in forze armate e nella gestione del materiale per il funzionamento dei reparti dell’aeronautica militare, confermando e, anzi, rafforzando quel ruolo centrale e di assoluto rilievo già precedentemente svolto.

Il personale del centro esprime al colonnello Stasolla un sentito ringraziamento per l’attività svolta, che ha consentito di migliorare l’efficienza del reparto, di farlo conoscere ed apprezzare sia in ambito forza armata, che sul territorio e di migliorare la qualità degli ambienti di lavoro.

Al colonnello Stasolla i più sinceri auguri di buon lavoro e buona fortuna da parte di tutto il personale di Orte per il nuovo e prestigioso incarico ed un arrivederci a presto.

Il comandante subentrante colonnello Walter Crocicchia è nato a Viterbo il 9 gennaio 1967 ed è entrato in aeronautica nel 1985. Divenuto ufficiale in servizio permanente nel 1990 ha prestato servizio dal 1991 al 2020 presso i seguenti reparti, ricoprendo vari incarichi di prestigio:

direzione generale per il personale militare aeronautica di Roma dal 1991 al 1995

scuola addestramento reclute vigilanza aeronautica militare di Viterbo dal 1995 al 2001

Primo reparto dello stato maggiore della difesa dal 2001 al 2003

rappresentanza militare italiana per il programma Tornado/Efa 2000 in Erding (Germani) dal 2003 al 2007

direzione per l’impiego del personale militare aeronautica di Roma dal 2007 al 2014

scuola marescialli aeronautica militare di Viterbo dal 2014 al 2018

nel 2017 viene impiegato in operazioni fuori dai confini nazionali presso la task force air di Al Minhad (Emirati Arabi Uniti)

primo reparto dello stato maggiore aeronautica dal 2018 al 12 luglio 2020

dal 13 luglio 2020 è assegnato al centro logistico munizionamento ed armamento di Orte dove il 21 dello stesso mese assumerà l’incarico di comandante.

Il colonnello Crocicchia è stato insignito delle seguenti onorificenze:

Medaglia Nato per i servizi resi in Kosovo

Medaglia Nato per i servizi resi nella Ex Jugoslavia

Medaglia commemorativa per l’impiego nelle operazioni fuori dai confini nazionali (Emirati Arabibi Uniti)

Medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare

Medaglia militare d’oro al merito di lungo comando

Croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio militare (40 anni).

Il colonnello Walter Crocicchia è sposato con la signora Cinzia ed ha una figlia, Aurora. Al nuovo comandante l’intero reparto esprime un cordiale benvenuto per il prestigioso incarico assunto e formula i migliori auguri di buon lavoro.

