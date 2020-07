“Al cup tempi di attesa biblici”

Viterbo - Mario Tofanicchio, presidente Ada, segnala il disservizio

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Siamo stati come associazione particolarmente notiziati per le pittoresche giornate di chi in questi giorni si rivolge al servizio sanitario tramite cup, naturalmente nulla da dire nei confronti di chi lavora allo sportello, che è diventato allo stesso tempo vittima di un sistema condiviso con il pubblico, sempre da notizie sembrerebbe il tutto dovuto al nuovo sistema adottato dalla Regione Lazio che non è in linea, tanto è vero che i tempi di attesa sono biblici.

Considerato, che è stato detto che tutto dipende dalla Regione Lazio particolare sono stati i ringraziamenti dei presenti rivolti al governatore della Regione e all’assessore alla Sanità e via via un pensiero c’è stato per tutti.

Va considerato, che non tutto è male, gli anziani hanno dovuto e potuto condividere spazi con altre realtà non più in isolamento sociale o meglio distanziamento fisico, ma sono giornate, dopo lunghi giorni di silenzio, dove hanno potuto avere e concesso finalmente, scambi ravvicinati condividendo opinioni e non solo, praticamente non si sono sentiti soli, tutti insieme lavoratori, mamme con bambini in carrozzina, pensionati e diversi giovani non molti considerato fortuna loro, che sono, per la loro età e propria volontà, restii nel rivolgersi al Servizi Sanitari Nazionale.

Di certo, qualcuno non l’ha presa tanto bene, specialmente da chi è portatore di patologie invalidanti, che hanno trovato poco conforto nella corretta corsia preferenziale.

Al momento, non è dato sapere quando queste particolari e pittoresche giornate termineranno, consigliamo chi non ha esigenze urgenti e soffre di confusione, di non frequentare al momento il cup, ci sentiamo come associazione di suggerire a chi è preposto, di avere più considerazione e maggiore attenzione su come organizzare i servizi, forse un buon collaudo, una verifica, un riscontro va fatto prima su come funziona un sistema, per evitare di andare a penalizzare un pubblico che per necessità di salute è obbligato a rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale.

Mario Tofanicchio

Presidente ADA – VITERBO

Condividi la notizia:











16 luglio, 2020