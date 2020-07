“Al Ragonesi professionalità, competenza, passione e umanità”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - La lettera di Rita Ricci, madre di una studentessa neodiplomata

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono la madre di una ragazza di 18 anni che si è diplomata brillantemente, pochi giorni fa, conseguendo il punteggio massimo 100/100, presso la classe quinta del liceo scientifico “Cardinal Ragonesi” di Viterbo.

Vorrei esprimere tutta la mia riconoscenza e stima per la dirigente Cianfana, il personale tutto, docente e non docente, che si è distinto per professionalità, competenza, passione e umanità. Doti rare, per mezzo delle quali hanno saputo affrontare brillantemente questo anno scolastico, in un momento storico così difficile.

Hanno saputo, infatti, organizzare immediatamente la didattica a distanza, dando continuità all’orario scolastico, come se si fosse ancora in aula. Hanno svolto i programmi con attenzione e hanno preparato al meglio tutti gli studenti, insegnando loro a fare collegamenti interdisciplinari, simulazioni d’esame, e accompagnandoli, passo passo, verso la migliore preparazione possibile.

Non sono i voti la cosa importante: molte persone sono portate a pensare che quando provengono da una scuola privata abbiano un valore minore… ma sono le soddisfazioni “esterne” quelle che contano e danno la reale misura valoriale. Mia figlia ha superato tutti i test di ammissione alle università che ha sostenuto, compreso quello di una prestigiosa università di Milano, nella quale sono previsti solo 60 studenti.

Per questo ringrazio tutti i suoi professori che l’hanno così ben preparata ad affrontare la vita. Chi ha voglia di studiare e cerca ottime opportunità di apprendimento scelga il Ragonesi senza riserve. La formazione non può essere solo nozionistica, bisogna insegnare ai ragazzi a diventare uomini e donne morali, empatici, capaci di stare al mondo. E tutto questo il Ragonesi lo offre. I professori seguono i ragazzi sia didatticamente che umanamente, cosa che non succede nella scuola pubblica, dove si pensa che i voti siano meritati e poi basta guardare le votazioni finali per capire che forse tanta giustizia non c’è: in una sola classe di 21 persone, sei 100 e solo sei persone hanno preso meno di 90.

Sono stata un’appassionata sostenitrice della scuola pubblica, fino a quando, in un momento di difficoltà personale di salute di mia figlia, ho dovuto sperimentare come una scuola, che si professava tanto all’avanguardia e tanto moderna, sia stata gretta, insensibile, superficiale, nell’affrontare un problema serio come quello che ci ha colpito, con una chiusura mentale che fa rabbrividire. La dirigente e i professori non hanno avuto un minimo di umanità (mia figlia è sempre andata bene a scuola, quindi non aveva bisogno di sostegno didattico), costringendo la nostra famiglia a prendere la difficilissima decisione di farle cambiare scuola, in quinto superiore.

Decisione non fu mai più saggia.

Il percorso didattico, valoriale e di crescita che si trovano ad affrontare i nostri figli durante gli anni delle superiori, infatti, è costellato di difficoltà, sfide e ostacoli da superare. Problematiche che investono l’ambito del puro apprendimento, ma, anche e soprattutto, quello dei rapporti interpersonali tra gli stessi studenti e tra questi ultimi e i professori. Ed è proprio in questo aspetto che la scuola deve essere presente, aiutando e sostenendo i giovani studenti nel loro percorso di crescita e di maturazione. E questo, ahimè, non è avvenuto nella precedente scuola. Per nostra fortuna, invece, l’istituto “Ragonesi” ha svolto tale arduo e delicato compito in modo esemplare: si è creata una sinergia, una simbiosi quasi perfetta tra la classe, i docenti e tutto l’apparato gestional-amministrativo, ponendo i giovani nelle migliori condizioni psicologiche per dare il meglio di sé, sentendosi, nel contempo, parte di un insieme integrato fatto di condivisione, aiuto reciproco e sostegno morale.

La serenità, il divertimento, la gioia di voler apprendere sono aspetti non scontati negli istituti formativi moderni. Riuscire a realizzare questo mix positivo è stato un grande successo e un merito che mi sento di attribuire all’intera equipe del Ragonesi.

E allora buona fortuna istituto “Cardinal Ragonesi. Che il futuro ti regali ancora tanti ragazzi e ragazze che possano continuare ad apprendere e a crescere diventando ottimi uomini e donne. Ad majora.

Rita Ricci

21 luglio, 2020