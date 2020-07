Al via i lavori di ripristino dell’illuminazione sulla Pontina

Anas - Gli interventi che verranno eseguiti in entrambe le direzioni, interesseranno i tratti compresi tra il chilometro 9,500 e il chilometro 13,800 (Roma).

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Al via i lavori di ripristino dell’illuminazione sulla strada statale 148 “Pontina” da parte di Anas.

I lavori che verranno eseguiti in entrambe le direzioni, interesseranno i tratti compresi tra il chilometro 9,500 e il chilometro 13,800 (Roma).

Per consentire gli interventi saranno effettuati deirestringimenti di carreggiata in corrispondenza del cantiere, le lavorazioni verranno effettuate nella fascia oraria notturna (22.00 / 6.00).

Il completamento è previsto entro il 20 ottobre.

20 luglio, 2020